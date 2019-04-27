شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. قائد مركبة يفقد السيطرة على سيارته ويقتحم مطعم يمني بالسعودية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فقد قائد مركبة السيطرة على سيارته في محافظة المجاردة التابعة لمنطقة عسير، لتصطدم بواجهة مطعم، مخلفة أضرار بالغة.
وأوضحت مصادر أن القائمون على محل للوجبات السريعة بشارع بدر وسط المحافظة، فوجئوا باقتحام سيارة من نوع ” لاندكروزر ” للمحل، وتدمير زجاج واجهته والاستقرار بداخله.
وأضافت أن لم يسفر عن أي إصابات، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية باشرت الحادث للوقوف على ملابسته واتخاذ الإجراءات اللازمة.
واشارت المصادر الى ان المطعم يعود الى مالك يمني الجنسية
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