شكرا لقرائتكم خبر عن موظفة تخلع زوجها بعد 8 سنوات: ” بيخوني مع صديقتي في الحمام “ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقامت موظفة مصرية دعوى خلع ضد زوجها بعد زواج دام 8 سنوات، مؤكدة على استعدادها التنازل عن كل شيء مقابل الخلاص منه عقب اكتشافها خيانته لها.

وأوضحت الموظفة في دعواها: ” مكنتش مصدقة إنه ممكن يخوني، وأن نظراته دي مكنتش من فراغ، إلا لما بدأ يتكلم عنها وعن شياكتها في الملابس، فبدأت أغير من طريقة ملابسي لأرضيه وحتى لا أكون سبب في تقصير، ولكن نظراته لم تكف عن السيدة، واكتشفت أنها جاءت وحدها من محافظة أخرى بعد أن طلقها زوجها، وهجرها وعاش في القاهرة، وشكيت إنها جاية تخطف جوزي، لكن محبتش أخرب على نفسى، وقولت أقلل من علاقتي بيها، وفى إحدى المرات استيقظت من نومي ليلاً فوجدته يتحدث في الهاتف وأغلقه عندما رآني وكانت علامات الاضطراب، وعندما سألته إلى من تتحدث لم يجيب “.

ولفتت الموظفة: ” في أحد الأيام ذهبت لعملي كعادتي، إلا أن الله أراد كشفهما، عندما نسيت بعض الأوراق الخاصة بالعمل في منزلي وعدت لأخذها، وعندما فتحت الباب شعرت بحركة غريبة، سمعت حركة غريبة في الحمام، وعندما توجهت إليه وجدت جارتي، فصرخت وتركت المنزل وعدت لمنزل أهلي طالبة منه الطلاق إلا أنه رفض، فجئت إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع لاستحالة العشرة بيننا “.