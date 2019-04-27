شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بالتزامن مع تقدم الحوثيين باتجاه الجنوب ...مسؤول أمني كبير في عدن يقدم استقالته من منصبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقال صباح اليوم نائب مدير أمن عدن منصبه.

واحتج ابومشعل الكازمي وهو نائب مدير أمن عدن على انعقاد الائتلاف الوطني في مدينة عدن.

وجاء في نص استقالة الكازمي:

الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية احمد بن احمد الميسري المحترم الموضوع طلب إعفاء من منصبي وقبول استقالتي

إشارة إلى الموضوع اعلاه أتقدم إليكم باستقالتي من منصبي كنائب اول لمدير أمن عدن وارجو من سيادتكم قبول هذه الاستقالة و إعفائي من منصبي لأمور كثيرة انت تعلمها جيدا وليس لهروب من المسؤولية واهمها ما جرى اليوم عندما قمنا بإيقاف مشروع حزب الاصلاح الائتلاف الاخواني ومن يقف خلفه ممن حاربوا شعبنا واذاقوه الحرمان ونهبوا مقدراته طيلة عقود وكما تعلم اننا حاربنا قبلهم كل المشاريع التي تنتقص من حق شعب الجنوب ودماء شهدائه الابطال منذو فجر انطلاق الثورة الجنوبية الخالدة إلى نصر 2015 المجيد واليوم نتفاجأ ان هناك أحزاب تتسلق على ضهر القضية الجنوبية وهي من اجرمت بحقه طيلة سنوات الحرمان السابقة لقد وقفنا إلى جانب معاليكم والى جانب فخامة الرئيس هادي

واليوم نفذنا توجيهاتكم وتم سحب القوة التي منعت إقامة إشهار ائتلاف الإخوان المتسلق نفذنا توجيهات معاليكم لنثب للجميع اننا رجال دولة متى ما اسندت لنا مهام واجلالا واحتراما لمعاليكم ولكنني أقدم استقالتي هذه وفاء لدماء الشهداء الابطال الذي روت دمائهم الزكية تراب عدن الغالي واليوم نرى عودة حميد الاحمر ومن معه من الباب الكبير

Advertisements

لقد حاربنا الإرهاب وكافة أشكال الإجرام وقبلهم الحوثي ومن معه من عدوان 2015 دفاعا عن الوطن وعاصمته الحرة التي تنزف جراحها كل يوم نرى اليوم السقوط الكبير لكل من باع نفسه برخص السكوت عن الحق وعن بيع دماء الشهداء والتسلق على ضهر القضية والمتاجرة بها في وضح النهار

لن انسى كل مواقفكم تجاه عدن ووقوفكم مع الجرحى ومساعدة كل من قدمنا ملفاته لمعاليكم تقبلت قرارك اليوم وتم سحب كل الرجال هناك فتقبل قرار استقالتي لأتفرق للعمل و الثوري والانساني تجاه وطني وعاصمته عدن وفقك الله في طريق الحق وسدد الله خطاك .

العقيد / علي ناصر بوزيد ( ابومشعل الكازمي)

النائب الأول لمدير أمن عدن

حرر بتاريخ: 27 ابريل 2019

عدن الغد