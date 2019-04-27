شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو..الفنانة اليمنية بلقيس تتحدى زوجها والأخير خائف والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
نشرت الفنانة بلقيس، مقطع فيديو، من إحدى صالات الرياضة، إذ كانت تتحدى زوجها في لعبة السكواش.
وأكدت أنها تتدرب كل يوم خلال تواجدها في النادي لتغلبه، موضحة الفرق بين مضرب وطابات هذه اللعبة ولعبة التنس.
كما نشرت مقطع فيديو آخر خلال تواجدها في الشارع مع عبد اللطيف وسبقته إلى البيك آب الاحمر الضخم وقامت بتشغيله وقيادته.
وأبدى زوجها خوفه لأنها تقود في الشارع السريع وقال بطرافة ” استودعكم الله ” .
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