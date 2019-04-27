شكرا لقرائتكم خبر عن في عمق سيطرتها .. شيخ قبلي بارز يتوعد القوات الإماراتية بمصير مؤلم بعد هذا التصرف المقزز.. شاهد من يكون وماذا قال؟(صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - حذر الشيخ القبلي مبارك ناصر المقرحي، القوات الإماراتية من تهديد أبناء قبائل منطقة الشريط الصحراوي عبر قائد النخبة في مديرية مرخة ماجد لمروق النسي.

وقال الشيخ المقرحي في منشور له ” نحن العوالق نمثل القوة الضاربة في شبوة ولا يمكن لاحد تهميشنا، ما يقوم به قائد النخبة في مرخة ماجد لمروق من تهديدنا بكم، نرجو منكم توقيف هذه التهديدات، لان المواطن ما احد يتهدده”وأشار المقرحي ” انه في منتصف أغسطس الماضي حاولت قوة تابعة للشرعية التمركز في منطقة حرشفان التابعة بدون رضا اهل المنطقة، فطالبناهم بالتراجع والعودة الى مواقعهم السابقة، وقام الشيخ صالح بن فريد بالتدخل وتراجعت القوة”.

وأوضح اننا لسنا تابعين لمديرية مرخة، بل نطالب بتشكيل لواء خاص بناء أبناء الشريط الصحراوي، ولن نقبل ان نكون تابعين الى مرخة.

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ويأتي رفض الشيخ المقرحي الالتحاق بمعسكر مرخة والانضواء تحت قيادة ماجد لمروق نتيجة تباينات وخلافات وثأرات قبلية حيث ينتمي لمروق الى قبيلة النسيين التي تعود الى قبائل بني هلال، بينما ينتمي الشيخ مبارك المقرحي لقبيلة المقارحة والتي تعود لقبائل العوالق.

وتتشكل قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات على أسس قبلية ومناطقية حيث أنشأت الامارات لواء خاص بكل قبيلة مما زاد حدة التفرق والحساسية بين القبائل المختلفة.