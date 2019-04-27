شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح اليوم السبت والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم السبت، ارتفاعًا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.
فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي.
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 21.756.8 ريالات 6 41.0 $
سعر الذهب عيار 22 19.685.72 ريالًا 37.64 $
اسعار الذهب عيار 21 18.791.39 ريالًا 35.93 $
اسعار الذهب عيار 18 16.108.4 ريالات 30.80 $
اسعار أوقية الذهب 667.871 ريالًا 1.277 $
اسعار جنيه الذهب 150.325.89 ريالًا 287.43 $
اسعار كيلو الذهب 21.474.903 ريالًا 41.061 $
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح اليوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.