الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح اليوم السبت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح اليوم السبت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم السبت، ارتفاعًا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 

فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي.

 

الوحدة                                  ريال يمني                     دولار أمريكى

 

اسعار الذهب عيار 24            21.756.8  ريالات                  6 41.0 $

 

سعر الذهب عيار 22             19.685.72  ريالًا                    37.64 $

 

Advertisements

اسعار الذهب عيار 21          18.791.39  ريالًا                    35.93 $

 

اسعار الذهب عيار 18           16.108.4 ريالات                     30.80 $

 

اسعار أوقية الذهب                667.871   ريالًا                  1.277 $

 

اسعار جنيه الذهب                150.325.89  ريالًا                   287.43 $

 

اسعار كيلو الذهب                21.474.903  ريالًا                41.061 $

 

سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح اليوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا