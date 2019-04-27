شكرا لقرائتكم خبر عن بالسعودية ...لن تصدق ماذا كانوا يفعلو بالسيارة قبل الحادث ...انقلاب سيارة يودي بحياة فتاة وشاب مجهولي الهوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تكشفت معلومات جديدة عن حادث أضم الذي وقع مساء أمس، وراح ضحيته شاب وفتاة؛ وتعود الواقعة عندما انقلبت مركبة على أحد الطرق بالمحافظة وكانت تُقِل على متنها شابين شقيقين وفتاةً مجهولة الهوية.

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ووفقا للمعلومات الواردة فإن الشقيقين كانا قادمين من الطائف وبرفقتهما فتاة مجهولة الهوية من خارج المنطقة، قبل انقلاب مركبتهم على طريق وادي العرج بمحافظة أضم.

واستدعي صاحب المركبة المسجلة باسمه التي كانت بحوزة الشابين، لأخذ إفادته والتحقيق معه.

وما تزال الجهات المعنية في محافظة أضم تُجري تحقيقاتها حول الحادث وملابساته؛ فيما تم إيداع جثمانيْ الفتاة والشاب بثلاجة الموتى بمستشفى أضم، وتحويل الشاب الآخر إلى أحد مستشفيات جدة لتلقي العلاج