شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تعيش أزمة جديدة بسبب ترك ابنها للمنزل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعيش المطربة المصريّة أنغام، أزمة جديدة في حياتها، بعد زواجها من مواطنها الموزّع الموسيقيّ، أحمد إبراهيم.

وأوضح مصدر مقرّب من أنغام، أنّ ابنها عبدالرحمن، من طليقها الموزّع الكويتيّ، فهد، ترك المنزل، الذي كان يعيش معها فيه خلال الفترة الماضية.

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وأضاف المصدر، أنّ خلافًا نشب بين عبدالرحمن، وأنغام، بسبب اعتراض الأوّل على زواجها من أحمد إبراهيم، ما جعله يغادر المنزل، متوجهًا إلى جدّه من والدته، الموسيقار محمد علي سليمان. كما أنّه ذهب عدّة أيام إلى منزل والدة المطربة الرّاحلة، غنوة.

وأكد أنّ عبدالرحمن، دخل في حالة نفسيّة سيئة، خاصًة، أنّه تابع طوال الفترة الماضية ما أُثير عبر ” السوشال ميديا “، من انتقادات، لزواج والدته من أحمد إبراهيم.

واختتم أنّ أنغام تخشى أنْ يتّخذ طليقها، الموزّع الموسيقيّ الكويتيّ، فهد، خطوة جديدة، بطلب ضمّ حضانة ابنهما، ولذلك جعلت بعض الوسطاء في العائلة، يتقرّبون منه، للبحث عن حل يُرضيه.