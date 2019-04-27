شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365"...ينشر التفاصيل الكاملة لانفجار عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف قبل قليل منطقة فاصلة بين الشيخ عثمان والمنصورة، ر بالقرب من فندق البحرين بالقرب من جولة عبدالقوي. وكشفت مصادر أن الانفجار وقع اثر تفجير مجهولين عبوة ناسفة استهدفت سيارة لقيادي في كتائب المحضار. أشار المصدر الى ان الانفجار فشل في استهداف الشخصية العسكرية وخلف أضرار مادية.

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