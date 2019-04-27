شكرا لقرائتكم خبر عن بأعلى نسبة تصويت.. الفنان اليمني عمر ياسين يتأهل للحلقة النهائية من برنامج #الزمن_الجميل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تأهل الفنان اليمني الشاب عمر ياسين، قبل قليل، للحلقة النهائية والأخيرة من برنامج #الزمن_الجميل الذي يبث على قناة أبوظبي كل جمعة.

حيث حصل النجم عمر ياسين على أعلى نسبة تصويت في الحلقة قبل النهائية من برنامج "الزمن الجميل" ليتأهل برفقة الفنان المصري محمد شطا ، والفنان المغربي علي المديدي، والفنان السعودي موسى معيدي .

فيما غادرت المسابقة الفنانة المصرية صابرين النجيلي لحصولها على أقل نسبة من تصويت الجمهور.

الجدير ذكره أن الحلقة النهائية من برنامج الزمن الجميل ستعرض مباشرة يوم الجمعة القادمة على قناة أبوظبي وفيها سيعلن عن الفائز بلقب المسابقة، وسيكون الجمهور هو الحكم الفاصل في من ينال اللقب .

يشار إلى أن حملة دعم الفنان العدني الشاب عمر ياسين في عدن مستمرة في جهودها الداعمة للنجم عمر وتطالب الجميع بتكثيف التصويت والمشاركة في التصويت دعما لعمر ياسين لينال اللقب الذي بات يفصله عنه أسبوع وأحد فقط.

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للتصويت للفنان عمر ياسين، أرسل الرقم 5 برسالة نصية على الأرقام التالية :

- يمن موبايل 87610

- إم تي إن 1652

- سبأ فون 5290