في تعليق اثار العديد من التساؤلات ...صحفي مقرب من أمير قطر يتباهى بتقدم #الحـوثيين نحو الجنوب

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عدن - ياسمين التهامي - تباهى الصحفي القطري المقرب من أمير قطر عبدالله العذبة بتقدم الحوثيين نحو الجنوب. وقال العذبة ساخراً: أين قادمون يا صنعاء؟ أين سنشرب عصير الرمان؟ أين محمد بن زايد صاحب مقولة سنرفع علم الإمارات على سد زايد؟ واضاف: لا تتأخروا فعصير الرمان في صعدة ‎#اليمن يناديكم.. ‎#الآن_وفورا. وهذا اول تعليق قطري على تقدم الحوثيين في الجنوب، ويكشف مدى فرحة النظام بهذا التقدم نكاية بدول التحالف.



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