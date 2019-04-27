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مقتل ثمانية مواطنين جراء تفجير انتحاري في البيضاء

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عدن - ياسمين التهامي - قتل ثمانية مواطنين، اليوم الجمعة، بمديرية القريشية-محافظة البيضاء، واصيب آخرون، جراء تفجير انتحاري غادر استهدف محل تجاري.

وقال مصدر محلي في تصريح الى "المشهد اليمني" أن التفجير نفذه انتحاري يعتقد انتماؤه الى تنظيم داعش داخل محل تجاري يملكه المواطن شوكه احمد ابو صريمه بمنطقة ذي كالب الأسفل "ال ابو صريمه" وأدى الى مقتل ثمانية مدنيين بينهم صاحب الدكان شوكه احمد أبو صريمه وأخيه علي احمد ابو صريمه واثنين من اولاده وأربعة مواطنين اخرين.

وأشار المصدر الى أن عدد القتلى مرشح للزيادة في ظل وجود مصابين جراحهم خطيرة ، وأن جميع الضحايا هم من قرية "ذي كالب الاسفل".

وتأتي هذه الحادثة بعد حوالي أسبوعين من مقتل مواطن داخل منزله في ذات القرية برصاص عناصر من نفس التنظيم الارهابي.

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