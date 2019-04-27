شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات عسكرية مفاجئة بالعاصمة وانباء عن انفجار الوضع في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة أنه يجري حاليا ترتيبات بعقد مؤتمر الائتلاف الجنوبي صباح اليوم الساعة السابعة في قاعة الفخامة بمديرية الشيخ عثمان بسرية تامة .

وأشارات مصادر ان مدنية عدن تشهد توتر متصاعد جراء تحرك عدد من قيادات المقاومة الجنوبية لمواجهة الجهة الامنية المكلفة بحماية انعقاد المؤتمر وهي القوات الخاصة بقيادة اللواء فضل باعش .

وأكدت المصادر أن مجاميع مسلحة شوهدت في مديرية الشيخ عثمان تتحرك باتجاه قاعة الفخامة لحصارها ومنع اقامة المؤتمر فيما تستعد قوة اخرى من قوات المقاومة الجنوبية لمداهمة الفنادق الذي يتواجد فيها اعضاء المؤتمر .

يأتي هذا التوتر في الوقت الذي تشهد فيه الجبهات الحدودية الجنوبية معارك طاحنة مع المليشيات الحوثية وضغط كبير في جبهات محافظتي لحج والضالع .