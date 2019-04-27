شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوة مفاجئة ... الحوثيين ينقلون أموال ضخمة من محافظة الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت مليشيات الحوثي بنقل أموال كبيرة من البنك المركزي في محافظة الحديدة إلى العاصمة صنعاء





ووفق لصحيفة الشرق الأوسط أكد محافظ الحديدة أن الميليشيات أخرجت خلال الأيام الماضية كميات كبيرة من الأموال التي كانت تحتفظ بها الميليشيات الانقلابية في خزينة البنك المركزي في الحديدة، وهربتها إلى العاصمة صنعاء

ولا توجد بحسب الظاهر معلومات دقيقة حتى الآن عن حجم هذه الأموال وآليات جمعها، وجار متابعتها من خلال عمليات البحث والرصد لمعرفة الكمية ومصادر هذه الأموال.