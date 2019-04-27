شكرا لقرائتكم خبر عن في بشرى سارة لكل موظفي الدولة ....الحكومة اليمنية تعلن صرف مرتبات الموظفين بعموم محافظات الجمهورية لشهر مارس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت الحكومة اليمنية صرف مرتبات موظفي الدولة بقطاع الصحة لشهر مارس من العالم الجاري وذلك بعموم محافظات الجمهورية. Advertisements ووف وكالة سبأ بنسختها التابعة للحكومة اليمنية فإن عملية الصرف بدأت اليوم الاثنين. يذكر أن عملية الصرف عبر مصرف الكريمي في جميع محافظات الجمهورية.

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