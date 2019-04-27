شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جميح: منذ فترة أراقب حافظ معياد وهذا ما اكتشفته! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد الكاتب السياسي المعروف محمد جميح بأن محافظ البنك المركزي حافظ معياد رجل اقتصاد وإدارة مالية يعمل بعيدا عن الأضواء.
وقال في تغريدة على "تويتر" : "أراقب أداء حافظ معياد منذ فترة. رجل اقتصاد وإدارة مالية، يعمل بعيداً عن الأضواء، للحفاظ على سعر الريال".
وأضاف: "وما استعداد البنك المركزي لتوفير احتياج البنوك التجارية والإسلامية من العملة الصعبة بسعر 506 ريال للدولار إلا ضربة لاقتصاد المليشيات التي تجني ربحاً هائلاً من المضاربة بالعملة".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد جميح: منذ فترة أراقب حافظ معياد وهذا ما اكتشفته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.