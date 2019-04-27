شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جميح: منذ فترة أراقب حافظ معياد وهذا ما اكتشفته! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الكاتب السياسي المعروف محمد جميح بأن محافظ البنك المركزي حافظ معياد رجل اقتصاد وإدارة مالية يعمل بعيدا عن الأضواء.

وقال في تغريدة على "تويتر" : "‏أراقب أداء حافظ معياد منذ فترة. رجل اقتصاد وإدارة مالية، يعمل بعيداً عن الأضواء، للحفاظ على سعر الريال".

وأضاف: "وما استعداد البنك المركزي لتوفير احتياج البنوك التجارية والإسلامية من العملة الصعبة بسعر 506 ريال للدولار إلا ضربة لاقتصاد المليشيات التي تجني ربحاً هائلاً من المضاربة بالعملة".