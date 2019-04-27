شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول رفيع في الشرعية يفاجئ الجميع ويعلن استقالته رسميا من منصبه "اسم وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد مدير عام مديرية الشيخ عثمان احمد محضار أحمد خبر تقديم استقالته الى محافظ محافظة عدن احمد سالمين.

واستنكر محضار ما تداولته بعض المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي حول سبب الاستقالة والتي تعزي الى سوء ادارة احمد سالمين محافظ المحافظة عدن.

وفي تصريح صحفي للمحضار استنكر فيه ماتم تداوله من قبل الصحفيين والناشطين والناشطات في بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن اسباب الاستقالة نافيا قولهم بسبب سوء ادارة احمد سالمين حيث اوضح المحضار اسباب الاستقاله.

مشيرا بان احمد سالمين محافظ المحافظة استلم المحافظة في اوضاع مزريه ومنذ فترة بسيطة لا تتيح له التغيير لاسيما وان محافظة عدن تمر بوضع استثنائي معقد ولايمكن ان نحمله بفردة المسؤلية الكاملة وعلينا الوقوف سندا و دعما له حتي ولو صرنا خارج الاضواء وخارج المشهد .

واضاف : و على الجميع الوقوف الى جانبة من اجل انتشال عدن من هذه االاوضاع الصعبة . هذا وارفق المحضار مع الاستقالة اسباب الاستقالة و طلب اعفائه من منصبة نوجزها كالتالي :

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-البسط العشوائي الممنهج على اراضي الدولة ومنها المتنفسات ومواقع الخدمات في المديرية .

– انفلات الوضع الامني وقد رفعنا تقريرا حوله دون جدوى على الرغم من تعدد المسميات للوحدات الامنية والعسكرية وتزايد اعداد الاطقم الا انها لاتستخدم لضبط الامن في عدن وانا تستخدم للبسط على الاراضي .

-الميزانية التشغيلية للمديرية ومانستلمة 52 الف ريال يمني يعتبر ضئيلا …ونحن بفضل الله اخلاقنا وديننا لايسمح لنا التصرف من طرق اخرى .