شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يكشف عن الطلب الطارئ الذي وجهه الى السعودية ووافقت فوراً لانقاذه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قدم طلبا إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى وأن "الكل وافق عليه". وقال دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن المملكة العربية السعودية ودولا أخرى وافقت على زيادة إنتاج النفط. Advertisements وكتب ترامب، على "تويتر": "تحدثت مع السعودية وغيرها بشأن توسيع تدفق النفط. الكل موافق." وتابع ترامب أن الضرائب في كاليفورنيا على الغازولين، تسببت في مشكلة كبيرة، وأكد ترامب حديثه مع الحكومة لتخفيضها.

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