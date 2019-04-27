شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان:عملية نوعية لقوات الجيش في الحديدة وقناة المسيرة تعلن عن خسائرة كبيرة.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زفت قناة المسيرة الحوثية لأنصارها في محافظات الحديدة أخبارا عاجلة صادمة قبل قليل .

وقالت المسيرة إن ما أسمتها "قوى العدوان" -الشرعية والتحالف- تقصف مطار الحديدة بالمدفعية والعيارات الرشاشة. واعترفت المسيرة أن أبطال الجيش والمقاومة أمطروا تجمعات المليشيات الحوثية بـ26 صاروخ كاتيوشا وبـ17 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة. Advertisements وأضافت أن جرافة عسكرية للجيش الوطني والمقاومة تستحدث تحصينات قتالية جديدة باتجاه مديرية التحيتا. يأتي هذا بالتزامن مع مجازر مروعة تتعرض لها المليشيات الحوثي في جبهات الضالع برغم ما تملكه من ترسانة عسكرية كبيرة مقارنة بالدعم المحدود لدى أبطال الشرعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان:عملية نوعية لقوات الجيش في الحديدة وقناة المسيرة تعلن عن خسائرة كبيرة.. تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.