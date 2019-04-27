شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : شاهد الشعار الذي فاجئ الجميع الذي رددته جماعة العباس اثناء خروجها من تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادرت عناصر ابو ألعباس المدينة القديمة وسط مدينة تعز الى منطقة الكدحة الواقعة في النطاق العسكري للواء 35 الذي تتبعه كتيبة ابو العباس. ونجحت لجنة التهدئة في وقف المواجهات المسلحة بين الحملة الامنية وعناصر ابو العباس التي رفضت تسليم مطلوبين بجرائم الاغتيالات في المدينة. Advertisements وقضى الاتفاق الذي وقعته لجنة التهدئة بين كتائب ابو العباس واللجنة الامنية على خروج جميع عناصر ابو العباس الى منطقة وتسليم المطلوبين امنيا . ورافق عناصر ابو العباس قوات اثناء خروجهم من المدينة القديمة قوات من اللواء الخامس حرس رئاسي . وكانت المفاجأة عند خروج عناصر ابو العباس من المدينة القديمة ترديدهم شعار «دولة ابو العباس باقية»

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