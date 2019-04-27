شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الحوثي يعلن إنشقاق قائد وانضمامه للحوثيين.. وتنشر الاسم والصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام حوثية أن الشيخ حسين الخضر السوادي شقيق محافظ محافظة البيضاء المعين من قبل الشرعية أعلن انشقاقه عنها وانضمامه لمليشيا الحوثي.



وقالت بأن السوادي وصل يوم أمس الى صنعاء عائدآ من ‎مأرب حيث كان فى استقباله وكيل محافظة البيضاء المعين من قبل الحوثيين الشيخ/أحمد فضل ابو صريمة وعدد من الشخصيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام الحوثي يعلن إنشقاق قائد وانضمامه للحوثيين.. وتنشر الاسم والصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.