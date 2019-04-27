شكرا لقرائتكم خبر عن وزير في الحكومة الشرعية يوجه تحذيرا خطير للرئيس هادي بعد ان تم منعه من مقابلته ..(شكلك طاحس!) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - وجه وزير المياة في الحكومة الشرعية رسالة تحذير لرئيس الجمهورية . Advertisements وفي منشورا على حسابه قال الوزير عزي شريم : ( اليك وبشكل خاص جدا يافخامة الرئيس طالما حجابط كنعوا عن لقاك الخاص ، واقولها دون مواربة برائة للذمة بالبلدي الفصيح مؤامرة ، شكلك طاحس ، باي ) وحظيت تغريدة الوزير شريم بتداول واسع على مواقع التواصل ، حيث تساءل الناشطون اذا كان الوزراء لا يستطيعون الوصول الى رئيس الجمهورية فكيف بمن هم دونهم

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