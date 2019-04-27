شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء " جواس " يظهر مجددا ويشن هجوما غير مسبوق على وزير الدفاع ويحذر من خطوة ستمثل استهدافا لعدن ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى اللواء الركن ثابت مثنى جواس قائد محور العند العسكري قائد اللواء 131 مشاه كل الاخبار الكاذبة التي تتحدث عنه واخرها الاخبار والافتراءات التي هاجمت باسمه تلفيقا قوات النخبة الحضرمية والحزام الامني والدعم ولاسناد وهاجمت هذه الاخبار المزيفة البطل علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع وجبهات التضحة الجنوبية في الضالع.

وقال اللواء الركن ثابت جواس في التسجيل الفيديو أن انه ينفي رسميا كل ما يتم نشره باسمه في بعض المواقع الاخبارية وهذا استهداف متكرر تقوم به جهات حاقده على الجنوب وعلى اللواء ثابت جواس واضاف في تصريح له موقف مني سيكون عبري شخصيا او عبر المتحدث باسمي وهو الملازم اول قائد نصر، المتحدث باسم اللواء جواس يؤكد اليوم كما اكد بوقت سابق أن القايد جواس لا يمتلك أي حساب في وسائل التواصل الاجتماعي توتير فيسبوك وغيرها، ومواقف القائد جواس معروفه وثابته وليست متغيره مع شعب الجنوب وقواته المسلحة.

واضاف قائد نصر ان اللواء ثابث جواس تحدث اليوم ورد عبر الصوت والصورة مكذبا كل الافتراءات التي يقوم بها اشخاص امراض يريدون التفرقة بين ابناء الجنوب وحيا القائد جواس كل الشرفاء ممن كذبوا هذه الاخبار الملفقة ولم يعيروها اهتمام وهذا ان دل ع شيئ فإنما يدل ع الثقة التي بيننا نحن ابناء المحافظات المحررة.

ونحن ونيابة عن القائد الجنوبي الكبير ثابت جواس فأننا ندين ونشجب ونرفض رفضا قاطعا لمحاولات الوزير المقدشي بنقل مالية الجيش من العاصمة عدن وهذا يعد استهداف للعاصمة عدن اولا والتفاف على قرارات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الاعلى للجيش والامن، وان كان الوزير المقدشي يتحدث عن فساد المنطقة الرابعة كما يدعي فهو مخطئ كثير وعليه مراجعة كشوفات المناطق العسكرية الوهمية اغلبها والتي هي في محافظة مارب وليست في منطقة الشهيد علي ناصر هادي. والسلام عليكم ورحمة الله. صدر الجمعة 26 ابريل2019م