شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة واضحة للقائد العسكري الذي استشهد اليوم في الضالع .. والحوثي يفتح جبهة جديدة ستوصله إلى عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استشهد قائد الكتيبة العاشرة في اللواء 33 مدرع يوسف محمد محسن "أبو الحارث" اليوم الجمعة اثر تصديه لهجوم حوثي على اطراف مديرية الازارق غربي الضالع. وقال مصادر إعلامية : أن ابو الحارث استشهد وجرح اخرون اثر تصديهم لهجوم حوثي على اطراف الازارق في محاولة منهم لفتح جبهة جديدة هناك. ووجه رجال المقاومة بالازارق دعوة الى المقاومة الجنوبية والحزام الأمني الى سرعة دعم الجبهة بالمقاتلين والمؤن العسكرية والطبية.



ويحالوا الحوثيين فتح اكثر من جبهة باتجاه محافظة الضالع, وسط مقاومة شرسة من أبناء مناطق الضالع.

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