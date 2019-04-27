شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصدر يكشف عن أمر خطير يحدث في مأرب واتفاقات تحت الطاولة ستقضي على أحلام الشرعية..تفاصيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة في محافظة مأرب عن حملة اعتقالات لمعظم القوى المؤيدة للمقاومة المتحررة من قيود الاخوان والتي تفضح المخطط الذي يجري الاعداد له تحت الطاولة بمباركة علي محسن.
المصادر قالت ان الهاشميين الموالين للحوثي اصبحوا يسيطرون على مأرب واصبحت في قبضتهم بمساعدة حزب الاصلاح الإخواني لعقد صفقة لتجنيب مأرب القتال مع الحوثي بشرط ان تكون خاضعة للحوثيين مستقبلا مقابل الدخول بشراكة مع الحوثيين.
حزب الإصلاح يجري استعدادات للاتجاة جنوبا لمساعدة الحوثي وتأديب ما يسمى الجنوبيين ، والتمهيد لعودة محسن لعدن تحت قوة السلاح.
واكدت مصادر عن تهريب السلاح والمال للحوثيين الى صنعاء واتفاقات تجري بين مناطق الهضبة لإعادة الحكم اليهم وهذا ما نطق به هاشم الاحمر.
في مأرب الذي يدير امنها عبدالملك المداني الذي يعتبر احد اذرع الحوثي في مأرب و اسرة الشريف اصبحوا يسيطرون على مارب ويحددون مصيرها واصيحت محافظة حوثية بمباركة الاخوان.
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