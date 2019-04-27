شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم معاكس للجيش الوطني يكبد المليشيات خسائر فادحة .. الضالع تستعيد عافيتها (اخر التطورات الطارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الجمعة من دحر عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية من مواقع حاولت التمركز فيها شمالي غرب محافظة الضالع جنوبي البلاد، بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة حتى اللحظة.

وشنت قوات من الجيش الوطني مسنودة بمقاومة شعبية هجوما على المواقع التي حاولت مليشيا الحوثي التمركز فيها في مديرية الازارق شمالي غرب الضالع.

وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من تطهير منطقة تورصة الواقعة الى الغرب من مديرية الازارق والمحاددة لمديرية الحشا.

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واجبرت قوات الجيش والمقاومة العناصر الانقلابية الحوثية على الفرار تحت وابل من النيران الكثيفة بعد ان تكبدت المليشيا عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوفها.

وتنفذ في الاثناء قوات الجيش عمليات ملاحقة واسعة للعناصر الانقلابية التي ولت هاربة الى المناطق المجاورة في الحشا.

الى ذلك دفعت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من قوات التحالف العربي بتعزيزات عسكرية لقوات الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية الى منطقة الازارق.

وتتضمن التعزيزات أسلحة نوعية متعددة، بالإضافة إلى تسليح العشرات من أبناء المناطق ذاتها المنخرطين في المقاومة الشعبية، تمهيدا لمواصلة تعقب عناصر المليشيا وتطهير مديرية الحشا.