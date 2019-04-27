شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل لأبو العباس ورسالة طارئة من الكتائب لقيادة التحالف بعد ساعات من اعلان التوصل لاتفاق "ماذا حدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر قائد كتائب أبو العباس العقيد/ عادل عبده فارع (أبو العباس) بيانا عاجلا موجه إلى قيادة التحالف العربي ونعيد نشره نسخة منه كما ورد: بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة / قيادة التحالف العربي المحترمون تحية طيبة،، وبعد/ م/ مناشدة للتدخل ووقف الحرب الظالمة التي تشنها علينا مليشيات الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح. Advertisements في البداية ترفع إليكم كتائب العقيد أبو العباس التابعة للواء 35 مدرع شرعية، أطيب تحياتها،، وعطفاً على الموضوع بعاليه، فإننا نناشدكم بحق المسؤولية التي تحملتموها في نجدة شعبنا اليمني من ظلم المليشيات الحوثية الانقلابية، ومن بطش وتجبر القوى الخارجة عن الدولة والنظام والقانون، بالتدخل العاجل لإيقاف الحرب الوحشية التي تشنها مليشيا الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح على المواطنين من أبناء مدينة تعز ، وإيقاف شلال الدم المسفوك للمواطنين المدنيين من سكان الأحياء الجنوبية وأحياء المدينة القديمة بمدينة تعز والتي تستخدم فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ضمن مسلسل جرائم الحرب البشعة التي تشترك فيها مليشيات الحوثي الانقلابية مع مليشيات الحشد الشعبي المتمردة التابعة لحزب الإصلاح. كما نأمل أن تقوم الحكومة الشرعية بواجبها ومسؤوليتها لحماية مواطنيها من هذه المجازر البشعة التي ترتكبها مليشيات الحشد الشعبي الإرهابية حيث وصل الحال بالناس إلى مرحلة مأساوية لم يعد معها سكوت الحكومة الشرعية مقبولاً بأي شكل من الأشكال ويهدد بتقويض شرعيتها وقبولها لدى عامة الناس. والله الموفق والمستعان،، عقيد/ عادل عبده فارع (أبو العباس)

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