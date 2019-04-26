شكرا لقرائتكم خبر عن السعر الآن : الريال اليمني ينهار والعملات الأجنبية تواصل صعودها ... اخر تحديث مساء اليوم الجمعة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - واصلت العملات الاجنبية صعودها المستمر امام الريال اليمني حيث شجل آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني لدى مضاربي العملة وصيارفة السوداء مساء اليوم الجمعة 26 أبريل 2019م كالتالي. الدولار شراء 526 إلى 528 البيع 533 ريال. Advertisements السعودي شراء 138 إلى 139 البيع 140 ريال. الأسعار لدى الملتزمين بتوجيهات البنك المركزي.. الدولار شراء 502 ريال، السعودي بـ 132 ريال. .

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