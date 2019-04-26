شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة ...مليشيات الحوثي تقتل اسير بعد عامين من تعذيبه بمعتقلاتها في ذمار وتلقي بجثته في قريته بمديرية جبن بالضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" فوزي المريسي في جريمة نكراء هزت مديرية جبن والضالع بشكل عام اقدمت مليشيا الحوثي على قتل الاسير نصر علي محسن العمري 45 عاما من ابنآء الربيعتين مديرية جبن بمحافظة الضالع والذي تم اسره في معركة الربيعتين قبل عامين. وكانت المليشيات اقتادت العمري اسير الى سجن ذمار ثم تم تحويله الى سجن إب وفي الوقت الذي كانت المليشيات تماطل لإطلاق سراحه تفاجأ ابناء الربيعتين قبل امس الاربعاء بوجود جثته مقتولا بأطراف قرية حبابة عزلة الربيعتين. بعد ان قد مضى عليها ملقية عدة ايام هناك .

هذا و لاقت هذه الجريمة البشعة التي خالفت فيها المليشيات الدين و الاعراف الانسانية والقوانين الدولية ادانة واستنكارا واسعين من قبل جميع اهالي المنطقة

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