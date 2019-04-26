شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مليشيات الحوثي تفتح جبهة جديدة جنوب اليمن؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دارت مواجهات عنيفة في موقع تورصة بمديرية الأزارق في محافظة الضالع، بين قوات من الجيش والمقاومة الشعبية من جهة، والمليشيات الحوثية من جهة ثانية، بعد هجوم مباغت نفذته الأخيرة فجر الجمعة 26 أبريل 2019.

وقالت مصادر ميدانية" إن المليشيات الحوثية (الذراع الإيرانية في اليمن) شنت هجوماً مباغتاً على مواقع الجيش والمقاومة الشعبية في تورصة وسيطرت عليه لساعات قبل أن تتراجع إلى منطقة مقيلان بماوية تعز.

مصدر ميداني أوضح أن المليشيات دفعت تعزيزات كبيرة ممثلة بعشرات الأطقم والمجاميع المسلحة عبر منطقتي الحشاء وماوية تعز في أول توغل لها في أرض جنوبية.

Advertisements

وأشار المصدر أن اشتباكات عنيفة دارت بين وحدات اللواء 33 مدرع والمقاومة الشعبية ضد المليشيات قبل انسحابها إلى مقيلان القريبة من تورصة.

واستشهد يوسف أحمد محيسن أحد قيادات المقاومة الجنوبية بمديرية الأزارق أثناء التصدي لهجوم المليشيات على أول نقطة أمنية جنوبية في تورصة، وهاني محمد حسين هادي البالغ من العمر 28 عاماً.