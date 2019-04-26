شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : صدر دون علم الرئيس هادي ...الكشف عن قرار جمهوري بتعيين هذا الشخص بمنصب عسكري كبير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علم ""الخليج 365" " من مصادر سياسية كبيرة ان الرئيس هادي واثناء عرض محافظ تعز عليه اسم مدير الامن الحالي العميد منصور الاكحلي ابدى استغرابه وقال انه لم يصدر قرار بتعيين هذا الشخص ولا علم له كيف تم تعينه

واشار المصدر الى ان الرئيس هادي استدعى مدير مكتبه عبد الله العليمي وساله عن هذا القرار فاجاب ان نائب الرئيس علي محسن الاحمر هو من عينه اثناء فترة غياب الرئيس

وتحجج العليمي انه تواصل مع الرئيس وطرح عليه مقترح النائب في حينه وانه وافق عليه الان هادي اشتاط غضباً ووبخ العليمي وان هذا الاسم لم يطرح عليه مطلقا

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