شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : لعنة دماج تطارد الرئيس هادي ...السلفيون يغادرون تعز الان وشعارهم ...حقن دماء الناس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - خاص غادر اكثر من ثلاثين طقم محمل بكتائب ابو العباس بعد وصول لجنة التهدئة الى اتفاق قضى بخروج كتائب ابو العباس الى الكدحة ويعد خروج السلفيين من تعز لعنة اخرىللرئيس هادي تضاف للعنة خروجهم من دماج

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : لعنة دماج تطارد الرئيس هادي ...السلفيون يغادرون تعز الان وشعارهم ...حقن دماء الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.