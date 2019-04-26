شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قبائل آل "الحميقان" تعقد اجتماع عسكري لمواجهة الحوثيين ...ومصادر تكشف عن تحرك عسكري خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اوضحت مصادر عن اجتماع عسكري قبلي، عقد يومنا هذا الجمعة، في محافظة البيضاء، لمناقشة ترتيب مواجهة الحوثيين، عقب عمليات التقدم الأخيرة للحوثيين. ووفق مصادر المشهد اليمني، فإنه تم الاتفاق على عمل عسكري مشترك وإنشاء جبهة جديدة وعمليات مشتركة متوافقة بين الطرفين. وأضافت المصادر، أن الاتفاق أقر بدء العمل الميداني…

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