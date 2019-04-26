شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي يمني يوجه رسالة عاجلة للرئيس هادي ويحمله المسؤلية الكاملة للدماء التي تفسك بتعز والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - وجه عضوإتحادالأدباء والكتاب ونقابة الصحفيين اليمنيين واتحادالصحفيين العرب- محمدعبده سفيان رسالة للقيادةالشرعية -في صفحته على الفيس بوك -طالبهم فيها بسرعة وقف المواجهات المسلحة التي تدور رحا في مدينة تعز القديمة والأحياء الجنوبية للمدينة وراح ضحيتها عددمن المواطنين الأبرياء بينهم أطفال ونساء بين قتيل وجريح .

وجاء في الرسالة: الى ولاة الأمر ..اتقوالله فيمايحدث بمدينةتعز.

فخامة الأخ المشير/ عبدربه منصورهادي- رئيس الجمهورية- القائدالأعلى للقوات المسلحة.

الأخ الفريق/ علي محسن صالح الأحمر- نائب رئيس الجمهورية.

الأخ الشيخ/ سلطان سعيد البركاني- ر ئيس مجلس النواب.

الأخ الدكتور/ معين عبدالملك -رئيس مجلس الوزراء.

الأخ الشيخ/ عبدالرحمن محمدعلي عثمان- رئيس مجلس الشورى.

الأخ اللواء/ محمدعلي المقدشي - وزيرالدفاع

الأخ المهندس/ أحمدالميسري- نائب رئيس الوزراؤ وزيرالداخلية.

الأخ الأستاذ/ نبيل شمسان - محافظ محافظة تعز -رئيس المجلس المحلي- رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة.

الأخ العميد/ محمدعبدالله ابراهيم المحمودي-الوكيل المساعد لوزارة الداخلية.

الأخ العميدالركن/ سميرالحاج - قائد محورتعز.

الأخ العميدالدكتور/ منصورالأكحلي - مديرعام شرطة محافظة تعز.

الإخوة/ وكلاء محافظة تعز

الدكتور/ عبدالقوي المخلافي

الشيخ/ عارف علي جامل

العميدالركن / عبدالكريم الصبري

الأستاذ/ عبدالحكيم عون

المهندس/ رشاد الأكحلي

الأستاذ/ محمدعبدالعزيزالصنوي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنتم جميعاً مسؤولون أمام الله تعالى ورسوله محمدصلى الله عليه وسلم عمايحدث من إزهاق للأرواح وسفك للدماء في أحياء مدينة تعز القديمة ووادي المدام وعقبة مفرح والمستشفى الجمهوري والسواني .

والله أنكم ستقفون أمام الله يوم القيامة وستحاسبون عن كل نفس أزهقت وكل قطرة دم سالت في مدينة تعز جراء المواجهات المسلحة المؤسفة بين رفاق السلاح بالأمس القريب والشركاء في ملحمة تحرير مدينة تعز من الميليشيات الإنقلابية الحوثية.

أتقوالله في أنفسكم والمواطنين رجالاً ونساءً وأطفالاً من أبناء مدينة تعز الأبرياء الذين لاناقة لهم ولاجمل في المواجهات المسلحة العبثية .

أتقوالله وأوقفوا المواجهات الدامية التي يدوررحاحها في الأحياء الجنوبية لمدينة تعز الجريحة والمحاصرة.

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