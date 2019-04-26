شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ""الخليج 365"" ينفرد بنشر تفاصيل الاتفاق بين كتائب ابو العباس ولجنة التهدئة ...الاتفاق على هدنة و يلتزم الاصلاح بتسليم 11 مطلوب بينما يسلم ابو العباس 7 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علم ""الخليج 365"" من مصادر مطلعة بلجنة التهدئة ان انه تم الاتفاق بين لجنة التهدئة وممثل ابو العباس على وقف اطلاق النار وهدنة على ان تنتشر قوات الامن الخاصة والحماية الرئاسية في مناطق التماس بين الطرفين

واشار المصدر الى ان كتائب ابو العباس تقدمت بتسليم 11 مطلوباً امنيا بينهم المتهمين بقتل نجيب حنش وهي جريمة مشهودة بينما ابدو استعدادهم لتسليم 7 مطلوبين امنياً

وقال المصدر انهم على استعداد كامل لسحب الكتيبة الاخيرة الموجودة بالمدينة ونقلها الى الكدحة

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : ""الخليج 365"" ينفرد بنشر تفاصيل الاتفاق بين كتائب ابو العباس ولجنة التهدئة ...الاتفاق على هدنة و يلتزم الاصلاح بتسليم 11 مطلوب بينما يسلم ابو العباس 7 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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