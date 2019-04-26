شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مذبحة حقيقية ومروعة في الضالع .. والضحايا بالعشرات والصواريخ الحرارية تطارد المقاتلين في الجبال (حصيلة أولية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي 30 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم الجمعة، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع.

واندلعت المواجهات اثناء محاولة عناصر من المليشيا، التقدم باتجاه منطقة القهرة شمالي جبهة مريس.

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وأفشلت قوات الجيش محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها 30 قتيلا في صفوفها بينهم القيادي الميداني المكنى “أبو حمزة”، وجرح أخرين.

الى ذلك استهدفت قوات الجيش بعدد من الصواريخ الحرارية، اليوم، تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية، في منطقة يعيس بالجبهة ذاتها.

وأسفر القصف عن مصرع 40 من عناصر المليشيا الانقلابية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.