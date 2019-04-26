كتائب أبو العباس تناشد التحالف العربي التدخل لإيقاف جرائم الإصلاح

ناشدت كتائب أبو العباس، التابعة للواء 35 مدرع شرعية، التحالف العربي، بالتدخل لإيقاف جرائم ميليشيا الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح في المدينة القديمة بمحافظة تعز .

وجاء في الرسالة التي نشرتها الكتائب في صفحتها على الفيسبوك، "نناشدكم بحق المسؤولية التي تحملتموها في نجدة شعبنا اليمني من ظلم المليشيات الحوثية الانقلابية، ومن بطش وتجبر القوى الخارجة عن الدولة والنظام والقانون، بالتدخل العاجل لإيقاف الحرب الوحشية التي تشنها مليشيا الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح على المواطنين من أبناء مدينة تعز" .

كما ناشدت الكتائب التحالف العربي التدخل لإيقاف شلال الدم المسفوك للمواطنين المدنيين من سكان الأحياء الجنوبية وأحياء المدينة القديمة بمدينة تعز والتي تستخدم فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ضمن مسلسل جرائم الحرب البشعة التي تشترك فيها مليشيات الحوثي الانقلابية مع مليشيات الحشد الشعبي المتمردة التابعة لحزب الإصلاح.

وأضافت الكتائب في مناشدتها المرفوعة من قائدها العقيد عادل عبده فارع، "كما نأمل أن تقوم الحكومة الشرعية بواجبها ومسؤوليتها لحماية مواطنيها من هذه المجازر البشعة التي ترتكبها مليشيات الحشد الشعبي الإرهابية حيث وصل الحال بالناس إلى مرحلة مأساوية لم يعد معها سكوت الحكومة الشرعية مقبولاً بأي شكل من الأشكال ويهدد بتقويض شرعيتها وقبولها لدى عامة الناس".