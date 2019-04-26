مقتل 70 من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع قوات الجيش في الضالع

لقي 30 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، اليو
الجمعة، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في جبهة مريس شمالي محافظة
الضالع.
وبحسب مصادر ميدانية، اندلعت المواجهات اثناء محاولة عناصر من المليشيا، التقدم باتجاه منطقة القهرة شمالي جبهة مريس.
وأفشلت قوات الجيش محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها 30 قتيلا في صفوفها بينهم القيادي الميداني المكنى “أبو حمزة”، وجرح أخرين.
في السياق استهدفت قوات الجيش بعدد من الصواريخ الحرارية، اليوم، تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية، في منطقة يعيس بالجبهة ذاتها.
وأسفر القصف عن مصرع 40 من عناصر المليشيا الانقلابية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.
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