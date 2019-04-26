تعز.. استشهاد 6 خبراء متفجرات وألغام أثناء عملهم في مدينة المخا

أكد مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإعمال الإنسانية استشهاد واصابة خبراء ألغام من العاملين ضمن
المشروع في اليمن.
وذكر مسام في بيان له ” أن 6 خبراء من الفرق 26 و30 مسام استشهدوا بانفجار في مخزن تجميع مخلفات الألغام والقذائف بمدينة المخا غربي تعز”.
وأضاف ” أن الحادث وقع أثناء عمل الفريق بتجميع الألغام والقذائف، حيث حدث الانفجار في المخزن المخصص لها، ما أدى إلى تدميره”.
وأورد مسام أسماء الشهداء وهم:
عبد الباقي محمد حسن محمد، قائد الفريق 26 مسام.
النازع طلال محمد أحمد الجندي، عضو الفريق 26.
نبيل محمد صالح سعيد، عامل قذائف بالفريق 30 مسام.
رشيد كريف حسين، عامل قذائف بالفريق 30.
أحمد محمد سعيد علي، دعم طبي بالفريق 26.
عادل ثابت شائع، وهو سائق الفريق 26 مسام.
كما أصيب بالحادث محمد حسن سالم العمودي، وهو سائق الفريق 30 مسام بإصابة خطيرة.
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