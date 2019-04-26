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عبور 35 شاحنة منفذ الوديعة تحمل مساعدات تعليمية لثلاث محافظات

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عبرت منفذ الوديعة الحدودي 35 شاحنة إنسانية تحمل مساعدات تعليمية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

 والأعمال الإنسانية الى عدد من المحافظات.

وقال المركز في بيان له ان المساعدات التعليمية التي عبرت المنفذ ،امس الخميس ،ضمن مشروع(معاً من أجل التعليم في اليمن) تشتمل على 8,750 مقعداً مدرسياً منها 5,500 مقعداً لمحافظة أبين، و1,250 مقعداً لمحافظة مأرب، و2,000 مقعد لمحافظة الحديدة، وذلك ضمن المخصص لعدد من المحافظات اليمنية والبالغ 50,000 مقعد مدرسي.

ولفت مركز الملك سلمان للاغاثة الى ان المملكة العربية تسعى في تقديم هذه المساعدات من خلال المركز إلى دعم القطاع التعليمي في اليمن والتحاق الطلاب والطالبات بمدارسهم.

وكان المركز وزع أمس 8000 كرتون من اللحوم على المحتاجين في محافظة المهرة.

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