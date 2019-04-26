مصدر عسكري يكشف حقيقة تقدم الميليشيات في الأزارق بالضالع

كشف مصدر عسكري، لـ(الخليج 365) حقيقة ما حدث في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، والتي ترتبط بحدود مباشرة مع مديرية ماوية بمحافظة تعز، والتي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وقال المصدر، أن الميليشيات الإنقلابية، هاجمت أولى النقاط الأمنية التابعة للقوات الجنوبية على مدخل مديرية الأزارق، خلال أداء صلاة الجمعة، وتمكنت من السيطرة على النقطة بعد إستشهاد قائد الكتيبة العاشرة في اللواء 33 يوسف محمد محسن .

وأضاف المصدر، أنه عقب الهجوم الحوثي، توافدت قبائل الأزراق لإستعادة المناطق التي سيطرت عليها ميليشيا الحوثي الإنقلابية .. مشيراً إلى أن الميليشيات وعقب مواجهات محدودة فرت بإتجاه منطقة باهر التابعة لمديرية مأوية التي يتخذون منها مركزاً لتحركاتهم .

وأكد المصدر أنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن تقدم وتوغل الميليشيات الإنقلابية في مناطق مديرية الأزارق .. لافتاً إلى أن قبائل الأزارق تعاهدت على التصدي لأي هجوم حوثي على مناطقهم دفاعاً عن أرضهم وعرضهم .

وأشار المصدر إلى أن الميليشيات كانت تحاول من خلال فتح جبهة جديدة بالأزارق تخفيف الضغط الذي تتعرض في الجبهات شمال الضالع .