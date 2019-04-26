إفتتاح مجمع يافع مول السياحي التجاري بلعبوس لحج

افتتح الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج عوض الصلاحي ، اليوم ، مشروع مجمع "يافع مول" السياحي التجاري بمدينة لَبعُوس بمديرية يافع البالغة تكلفته الإجمالية 10 ملايين دولار أمريكي.

ويضم المجمع 150 محلاً تجارياً و 5 مراكز تجارية و سوبر ماركت و مدينة ألعاب للأطفال و مَسبَح و حَمَّام تُركي و مطاعم سياحية و فندق " يافع مول " ، و يعمل فيه ألفاً من الأيادي العاملة الشَّابة الماهرة .

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد طاف الصلاحي ومعه وكيل وزارة شؤون المغتربين ضياء القباطي و وكيل محافظة لحج عبد الرَّحمن الجهوري ،في المول .. معبراً عن إعجابه بهذا المنجز الإستثماري الخدمي..مجدداً دعم السلطة المحلية لأصحاب رؤوس الأموال الوطنية من خلال توفير لها الأراضي الإستثمارية المناسبة لهم ، لإقامة مشاريعهم.