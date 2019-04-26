شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني مؤتمري وشيخ قبلي في إب يفاجأ الحوثي بتصريح شجاع ويترحم علی الرٸیس السابق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - إب

أدلى النائب البرلماني والقيادي المؤتمري و الشيخ القبلي علي صالح محمد قعشة بتصريح شجاع قال بأنه مازال على عهده وولائه لحزبه المؤتمر الشعبي العام وميثاقه الوطني وان موقفه وانتماءه لم يتغير او يتبدل مؤتمرياً سبتمبرياً جمهورياً وحدوياً وطني حر وترحم على شهداء الوطن وعلى رأسهم الشهيد علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر والامين العام عارف عوض الزوكا مؤكداً أنه سيظل دوماً وابداً ثابتاً على المبادئ ووفي للوطن والامة حتى يلحق بهم شهيداً ان شاء الله حسب تغريداته في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وذكرت مصادر مؤتمرية ان القيادي البرلماني المؤتمري علي صالح قعشة هو الوحيد في محافظة إب واقليم الجند الذي قاتل وشارك في انتفاضة ديسمبر عام 2018 إذا قام بقطع طريق صنعاء تعز عدن لمساندة صالح واسفرت المواجهات عن مقتل 18 من ميليشيات الحوثي واصابة العشرات واحراق عدد من الاطقم امام منزله في منطقة كتاب واستشهد 6 من مناصرين الشيخ قعشه وقصف منزله واسفرت المواجهات بعد استشهاد صالح بانسحاب الميلشيات الحوثية ورفع نقاطهم من منطقته مقابل عوده الشيخ قعشة ومسلحيه الى منازلهم ونزولهم من الجبال والالتزام بعدم الاعتداء على مناطقه او ملاحقة مناصريه امنياً على خلفية مصرع عشرات الحوثيين واصابه العشرات منهم.



والجدير بالذكر ان القيادي البرلماني قعشة لديه رتبة لواء في الحرس الجمهوري سابقاً و كان قد تصدر موقف حازم برفض دخول الميليشيات الى محافظة إب نهايه عام 2014 قبل عاصفه الحزم وحصلت مواجهات واشتباكات اصيب فيها عدد من مرافقيه وتم الغدر به في وساطة واعتقاله تعسفاً 90 يوماً مع اولاده واخوانه ومرافقيه ٣٥ شخص وانتهاك حصانته البرلمانيه واقتحام منازله بعد اعتقاله ومصادره سياراته واسلحته ووممتلكاته وتفجير احد منازله وتعرض لأربع محاولات اغتيال من قبل عصابات تابعة للميليشيات الحوثية اصيب في احداها احد ابنائه ومرافقيه اصابات حرجه وتم اعتقال ابنه الآخر في الأمن القومي مدة عام بالتهمة المعتادة التي تطلقها الميليشيات كتنظيم خلايا اغتيالات ودعم المقاومة .

واستنكر المصدر الحملات المشبوهة ضد البرلماني من قبل جهات معروفة ومواصلة استخدام اساليب الترهيب والتهديد بالاغتيال ونهب ممتلكاته بتهم كيدية قذرة سعياً إلى تصفيته وتشويه سمعته وحمل المصدر جماعة الحوثي مسئولية اي حماقة قد تقدم عليها الميلشيات