العوج يبحث مع الصندوق الكويتي مساهمته في العملية التنموية باليمن

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج ، اليوم ، مع مدير عام الصندوق الكويتي العلاقات الثنائية بين بلادنا والصندوق ومساهمته في العملية التنموية في اليمن. ووفق وكالة "سبأ" أشاد الوزير العوج خلال اللقاء على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية المنعقدة في دولة الكويت بجهود الصندوق الكويتي واستئناف تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق في بلادنا. وأبدى المدير عام الصندوق الكويتي استعداده لدعم بلادنا في المساهمة بتمويل خطة اعاده الاعمار والتعافي الاقتصادي بما في ذلك دعم القدرات المؤسسية لأجهزة الدولة في اطار تعزيز الأداء. حضر اللقاء محافظ البنك المركزي حافظ معياد وسفير بلادنا لدى الكويت الدكتور علي منصور سفاع.

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