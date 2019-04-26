سفير بلادنا لدى الاتحاد الأوربي يلتقي مدير عام "الإيكو"

التقى رئيس بعثة بلادنا لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل السفير محمد طه مصطفى، اليوم ، المدير العام للمفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (الإيكو) مونيك باريت.
وبحسب وكالة "سبأ" جرى خلال اللقاء مناقشة الجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (الإيكو) ومشاريع الدعم الانساني والإغاثي والصعوبات التي تواجهها والخطط المستقبلية.
وأكد السفير محمد طه ،دعم وحرص الحكومة تسهيل تنفيذ مشاريع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وإيصال الخدمات إلى كافة مناطق الجمهورية.. معبراً عن تقدير الحكومة للدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي في المجال الإنساني والاغاثي والخدمي..متطلعاً الى تعزيز قنوات التنسيق والتعاون بالشـراكة بين الحكومة اليمنية و الاتحاد الأوروبي.
بدورها أكدت المسؤولة الأوروبية اهتمام المفوضية في تقديم المساعدات الإغاثة والانسانية لأبناء الشعب اليمني.
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