مستشار رئيس الجمهورية يعلق على المواجهات في مدينة تعز

علق مستشار رئيس الجمهورية، عبد الملك المخلافي، على ما يجري في محافظة تعز من مواجهات أسفرت عن

قتلى وجرحى وتدمير مبان.

وكتب المخلافي، عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم الجمعة، 26/نيسان/2019: يجب وقف الاقتتال والقتل في محافظة تعز ، وإيقاف إطلاق النار.

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وأضاف المخلافي: الاقتتال فتنة والقتل جريمة وكلاهما يحدثان في تعز وما يحدث لا يشرف احد بل هو عار على الجميع، خاصة ان القتال مع الطرف الانقلابي الذي دمر الدولة وهو واجب توقف

وولفت المخلافي إلى أنه يجب تسليم كل المتهمين بجرائم قتل من جميع الأطراف واحترام تسلسل السلطة.

وأسفرت المواجهات في المدينة القديمة عن مقتل خمسة جنود من الطرفين إضافة إلى عشرة مدنيين.