علق مستشار رئيس الجمهورية، عبد الملك المخلافي، على ما يجري في محافظة تعز من مواجهات أسفرت عن
قتلى وجرحى وتدمير مبان.
وكتب المخلافي، عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم الجمعة، 26/نيسان/2019: يجب وقف الاقتتال والقتل في محافظة تعز ، وإيقاف إطلاق النار.
وأضاف المخلافي: الاقتتال فتنة والقتل جريمة وكلاهما يحدثان في تعز وما يحدث لا يشرف احد بل هو عار على الجميع، خاصة ان القتال مع الطرف الانقلابي الذي دمر الدولة وهو واجب توقف
وولفت المخلافي إلى أنه يجب تسليم كل المتهمين بجرائم قتل من جميع الأطراف واحترام تسلسل السلطة.
وأسفرت المواجهات في المدينة القديمة عن مقتل خمسة جنود من الطرفين إضافة إلى عشرة مدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار رئيس الجمهورية يعلق على المواجهات في مدينة تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.