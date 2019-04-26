الميليشيات تكثف خروقاتها للهدنة الأممية بإستهداف الأحياء السكنية بالتحيتا

كثفت مليشيات الحوثي الإرهابية من خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في كافة مناطق ومديريات محافظة الحديدة وذلك في تحدٍ سافر وصريح للمجتمع الدولي ، ومواصلة لمسلسل جرائمها الإنسانية والوحشية بحق المواطنين في الحديدة .

وافادت مصادر عسكرية في مديرية التحيتا بقيام مليشيات الحوثي بقصف واستهداف عدد من المناطق والأحياء السكنية في مديرية التحيتا بالقذائف والأسلحة الرشاشة .

وأضافت المصادر أن المليشيات الإرهابية استخدمت في عمليات القصف على الأحياء السكنية قذائف الهاون واستهدفتها بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وسقطت عدد من القذائف في مناطق قريبة من منازل المواطنين .

وأردفت المصادر أن عدد من المنازل تضررت بشكل كلي نتيجة تعرضها للإستهداف المباشر بنيران أسلحة الحوثيين وأخرى بشكل جزئي نتيجة سقوط القذائف بجوارها ، وخلّفت حالة من الخوف والهلع في صفوف السكان الذين أصبحوا أهدافاً مباشرة تحت مرمى نيران الحوثيين .

وتؤكد المصادر، أن هذه الإنتهاكات الوحشية سبقتها آلاف الخروقات والإنتهاكات الإنسانية التي ترتكبها مليشيا الحوثي بشكل يومي ، وسقط على إثرها مئات الشهداء والجرحى في كافة مناطق الساحل الغربي ومحافظة الحديدة دون أن تحرك ساكناً للمجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تقف متفرجة على تلك الإنتهاكات والجرائم .