مركز الملك سلمان يوزع 8000 كرتون من اللحوم في المهرة

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع 8,000 كرتون من اللحوم للمحتاجين في محافظة

المهرة اليمنية، استفاد منها 32,000 ألف أسرة.

ووفق وكالة "واس"، فقد عبر الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر عن أمله في الاستفادة من هذه المساعدات لتخفيف المعاناة على النازحين والأسر الفقيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن حاليًا.

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وشكر نيمر، مركز الملك سلمان للإغاثة على هذه المساعدات، مشيرًا إلى دور المركز الكبير في المجال الإغاثي والتنموي بالمهرة وجميع المحافظات.

وذكر مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمهرة فائز علي بلحاف أن مركز الملك سلمان للإغاثة سباق في تقديم المساعدات الإغاثية لمحافظة المهرة، موضحًا أن المركز له دور رئيسي في إعادة البينة التحتية بالمهرة، عقب الدمار الذي لحق بالمحافظة جراء إعصار لبان.

يشار إلى أن المركز وزع مساعدات متنوعة في مختلف المحافظات اليمنية منذ بداية العمليات العسكرية.