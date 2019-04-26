سفير بلادنا لدى فيينا يبحث مع مسؤولة نمساوية العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث سفير اليمن لدى النمسا هيثم شجاع الدين ، اليوم ، مع مديرة دائرة التنمية الدولية بوزارة الخارجية النمساوية

ديزارية شفايزر، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيرها وتطويرها في مختلف المجالات.

وطبقا لوكالة "سبأ" اطلع السفير شجاع الدين المسؤولة النمساوية على تطورات الأوضاع في اليمن وانعقاد الدروة الاستثنائية لمجلس النواب في مدينة سيئون محافظة حضرموت وتقديم الحكومة اليمنية مشروع الموازنة للعام 2019 وتشكيل التحالف الوطني.

ولفت شجاع الدين إلى تقارير منظمات الأمم المتحدة حول اهمية فتح ممرات تدفق المساعدات الانسانية التي اغلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية والعراقيل التي وضعتها المليشيا لتنفيذ اتفاق استكهولم..معبراً عن شكر الحكومة للدعم الذي قدمته النمسا العام الماضي في مجال المساعدات الإنسانية.

بدورها أكدت المسؤولة النمساوية استمرار دعم بلادها للحكومة اليمنية و تقديم المساعدات الانسانية اللازمة..مشددة على اهمية تنفيذ اتفاق ستوكهول