مدير أمن تعز يعلن رسمياً تمرده على توجيهات المحافظ

أعلن مدير أمن محافظة تعز، العميد منصور الأكحلي، رسمياً تمرده على توجيهات محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان بشأن الحملة التي تنفذها ما تسمى بميليشيا الحشد الشعبي على المدينة القديمة .

وقال الأكحلي في منشور على حسابه في الفيسبوك، "الخروج عن القانون أن تتهرب من عملك وتصدر توجيهاتك من خارج دائرة الإختصاص" .. مضيفاً "والحملة الأمنية ماضية بعملها كما خطط لها ولن تتوقف حتى تطهر كافة المربعات من القتلة والمجرمين" .

وكان محافظ تعز، رئيس اللجنة الأمنية قد وجه بإيقاف الحملة التي تنفذها الميليشيات الإخوانية ضد المدينة القديمة تحت مسمى ملاحقة العناصر التخريبية، والتي روعت وأرهبت المواطنين .

وأعتبر المحافظ الإجتماع الذي عقد أمس، وضم قيادات عسكرية وأمنية موالية لحزب الإصلاح، إنقلاباً على الشرعية، وأكد أنه لا يعني السلطة المحلية وقيادة محافظة تعز .